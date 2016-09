Montanuni Leoben arbeitet stärker mit deutschen Bergbau-Unis zusammen

MU Leoben, RWTH Aachen, Bergakademie Freiberg, TU Clausthal wollen stärker zusammenarbeiten – Fokus auf Berg- und Tunnelbau in der "European Rock Extraction Research Group"

Graz – Die Montanuniversität Leoben will künftig mit deutschen Universitäten im Bereich Berg- und Tunnelbau stärker zusammenarbeiten. Am Dienstag haben die RWTH Aachen, die Technische Universität Bergakademie Freiberg, die TU Clausthal und die Leobener Montanuni eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, wie die Montanistik am Mittwoch mitteilte.

Die vier Universitäten wollen unter dem Namen "European Rock Extraction Research Group" (EUREG) eine Kooperation speziell auf dem Gebiet des Bergbaus und Tunnelbaus eingehen. Die vier Einrichtungen wollen gemeinsam Forschungsaktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene durchführen und Fördermittel einwerben.

Auch die gemeinsame Nutzung der Forschungseinrichtungen und den Austausch von Studierenden und Forschungspersonal sei vorsehen, wie es in der Mitteilung hieß. Das Memorandum of Understanding zwischen den Universitäten wurde im Zuge der Herbsttagung des Bergmännischen Verbandes Österreichs an der Montanuni Leoben unterzeichnet. (APA, 14.9.2016)