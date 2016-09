"Tatort": Boerne und Thiel zum beliebtesten Team aller Zeiten gewählt

Platz zwei für Schimanski und Thanner, Platz drei erreichten Ballauf und Schenk

Hamburg/Wien – "Tatort"-Fans in Deutschland haben Professor Karl-Friedrich Boerne (Josef Liefers) und Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) mit einer Zustimmung von 48 Prozent zum beliebtesten "Tatort"-Team aller Zeiten gewählt. Platz zwei erreichten Horst Schimanski (Götz George) und Christian Thanner (Eberhard Feik) mit 25 Prozent, Platz drei ging an Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Alfred "Freddy" Schenk (Dietmar Bär) mit 14 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid ermittelte unter 500 Befragten für die deutsche Fernsehzeitschrift "Auf einen Blick" das beliebteste Ermittlerduo, was jedoch keine repräsentative Zahl darstellt. Mehrfachnennungen waren ebenfalls möglich.

Thiel und Boerne ermitteln seit 2002 in den "Tatort"-Folgen, die in Münster spielen, und traten bisher 29-mal auf, wobei die 28. Folge einen Rekordwert von 13,69 Millionen Zuschauern erreichte. Prahl alias Frank Thiel kommentierte den ersten Platz so: "Das beliebteste 'Tatort'-Team aller Zeiten? Wahnsinn! Da werde ich den Herrn Professor vermutlich die nächsten Wochen nur noch mit Ihre Durchlaucht ansprechen dürfen. Ich freue mich aber trotzdem."

Die Platzierungen der "Tatort"-Teams:

1. Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Boerne und Thiel 48 %

2. Goetz George und Eberhard Feik als Schimanski und Thanner 25 %

3. Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Ballauf und Schenk 14 %

4. Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Batic und Leitmayr 13 %

5. Simone Thomalla und Martin Wuttke als Saalfeld und Keppler 12 %

6. Manfred Krug und Charles Brauer als Stoever und Brockmöller 9 %

7. Ulrike Folkerts und Andreas Hoppe als Odenthal und Kopper 8 %

8. Sabine Postel und Oliver Mommsen als Lürsen und Stedefreund 6 %

8. Richy Müller und Felix Klare als Lannert und Bootz 6 %

10. Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf als Sänger und Dellwo 5 %

(red, 14.9.2016)