Thomas Jonigk: Sprechen, Singen, komponiertes Schweigen

Jonigk: Für mich ist es wichtig, mit dem Komponisten die Grundausrichtung zu bestimmen, bevor ich mit meiner Arbeit beginne – damit ich weiß, in welche Richtung die Fantasie gehen kann. Ich würde aber schon sagen, dass sich der Text der Komposition unterordnet. Das muss auch so sein. Ich fände es ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Librettist auf jedem Wort besteht.

Schreier: Es ist nicht so, dass beim Chor, nur weil er eine alte Sprache verwendet, einfach alte Musik zitiert wird. Das fände ich ein bisschen albern und platt. Der Chor vermittelt in diesem Kammerspiel, das eigentlich ziemlich realistisch ist, sprachlich und dramaturgisch eine ganz andere Sphäre. Durch diese Blöcke entsteht eine Art Kontrapunkt. Musikalisch gibt es manchmal großes Pathos, später werden dann Madrigale wie bei Monteverdi als Inseln der Reflexion eingefügt.

Jonigk: Das war für mich ein wichtiger Zugang, eine Funktion für den Chor gefunden zu haben. Eine Schwierigkeit für mich war, aus den Figuren heraus, die in meiner Arbeit entstanden sind, an die Sprache Shakespeares anzudocken. Deshalb habe ich Moral, Pathos und sprachliche Höhe gleichsam nach außen verlagert und dem Chor in den Mund gelegt.

Schreier: Was wir besonders zeigen möchten, ist das Verhältnis in einer Familie, die nicht mehr funktioniert, deren Mitglieder in der Vergangenheit schon so viele Missverständnisse und Enttäuschungen erlebt haben, dass sie nicht mehr miteinander umgehen können, sozusagen emotional nicht mehr funktionieren.

STANDARD: Was wollen Sie in der Vorlage besonders hervorkehren?

Anno Schreier, geboren 1979 in Aachen, studierte Komposition bei Manfred Trojahn in Düsseldorf, am Royal College of Music in London sowie bei Hans-Jürgen von Bose in München. Seit 2008 unterrichtet er Musiktheorie an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Er schrieb eine Reihe von Opern. 2010 war Schreier Stipendiat der Deutschen Akademie Rom in der Villa Massimo. 2012 wurde er mit dem Förderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Thomas Jonigk, geboren 1966 in Eckernförde, studierte Mediävistik, Neuere Deutsche Literatur und Theaterwissenschaft in Berlin. Er arbeitet als Theaterautor, Regisseur, Dramaturg (u. a. 1997 bis 1999 am Schauspielhaus Wien) und Dozent. Bis 2013 war er vier Spielzeiten lang am Schauspielhaus Zürich

Theater an der Wien