Bildungsstandards: Mathematiktest startet 2017

Im Frühjahr werden alle Schüler der vierten Klassen in der AHS-Unterstufe und der Neuen Mittelschule getestet

Wien – Im neuen Schuljahr startet der zweite Zyklus der 2012 begonnenen Bildungsstandard-Erhebungen. Im Frühjahr 2017 werden zunächst alle Schüler der achten Schulstufe (vierte Klasse AHS/Neue Mittelschule) im Fach Mathematik getestet. 2018 folgt dann die Mathe-Erhebung in der vierten Klasse Volksschule, 2019 Englisch in der achten, 2020 Deutsch in der vierten und 2021 Deutsch in der achten Schulstufe.

An den Erhebungen nehmen jeweils grundsätzlich alle Schüler eines Jahrgangs teil. Ausgenommen sind nur außerordentliche Schüler, Kinder, die nach dem Lehrplan der Sonderschule bzw. einer niedrigeren Schulstufe unterrichtet werden, sowie Schüler mit Körper- oder Sinnesbehinderung, sofern sie selbst mit allenfalls im Unterricht und bei der Standardüberprüfung zur Verfügung stehenden Unterrichts- oder Hilfsmitteln unter den Testbedingungen die gestellten Aufgaben nicht lösen können.

Tests in fünf Fächern

Die Ergebnisse der Tests werden jeweils in den ersten Monaten des darauffolgenden Jahrs präsentiert. Seit 2012 sind die Bildungsstandards in den fünf "Disziplinen" (Deutsch und Mathematik jeweils in der vierten und achten Schulstufe, Englisch in der achten) jeweils einmal abgetestet worden – zuletzt heuer in Deutsch auf der achten Schulstufe. Mit dem zweiten Zyklus sind erstmals Längsschnitt-Vergleiche der Ergebnisse möglich – bisher konnte nur mit Resultaten einer stichprobenartig durchgeführten Ausgangserhebung verglichen werden. (APA, 8.9.2016)