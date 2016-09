Wir haben am Ende des am 10.06.2016 in "derStandard.at" unter der Überschrift "Identitäre Grüße aus Moskau: Rechtsextreme Allianz mit dem Osten" veröffentlichten Artikels behauptet, dass Herr Algis Klimaitis ein ehemaliger KGB-Agent sei. Diese Behauptung wird hiermit als unwahr widerrufen.