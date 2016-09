Caritas-Direktoren in der Steiermark und Niederösterreich ernannt

Herbert Beiglböck folgt Franz Küberl in Graz-Seckau – Hannes Ziselsberger ist Nachfolger von Friedrich Schuhböck in St. Pölten

Graz/St. Pölten – Die neuen Caritas-Direktoren in der Steiermark und Niederösterreich stehen fest: In der Diözese Graz-Seckau folgt Herbert Beiglböck dem langjährigen Präsidenten der kirchlichen Hilfsorganisation, Franz Küberl, nach. Hannes Ziselsberger ist der Nachfolger von Friedrich Schuhböck in St. Pölten, teilte die Caritas am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bischof Wilhelm Krautwaschl hat in der Steiermark den Theologen und Wirtschaftsexperten Beiglböck zum Caritas-Direktor ernannt. Als seine wichtigsten Arbeitsvorhaben nannte er bei seiner Vorstellung in Graz die Bereiche Arbeit, Wohnen, Integration, Betreuung und Pflege sowie die Sorge um das Gemeinwohl. In Niederösterreich hat Diözesanbischof Klaus Küng den studierten Betriebswirt Hannes Ziselsberger zum neuen Caritas Direktor bestellt. Er benannte eine der Hauptaufgaben der Caritas mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Caritas-Präsident Michael Landau dankte Küberl und Schuhböck. Über deren Nachfolger meinte er: "Ich bin sicher, dass sowohl mit Hannes Ziselsberger als auch mit Herbert Beiglböck eine ausgezeichnete Besetzung gefunden wurde und wünsche den neuen Caritas Direktoren alles Gute und Gottes Segen für die bevorstehenden Aufgaben." (APA, 7.9.2016)