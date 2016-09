Die 15 spannendsten Blockbuster-Games im Herbst 2016

mafia game

Mafia 3 (7.10., PC, PS4, XBO)

Ein dunkelhäutiger Vietnamkriegsveteran gerät als Mitglied des Black Mobs in einen Bandenkriegs mit der italienischen Mafia. Was folgt, ist ein blutiger Rachefeldzug in der Tradition von "Grand Theft Auto". Der eigentliche Hauptdarsteller des Open-World-Spiels ist das fiktive New Orleans – New Bordeaux – mit seinen lebendigen und vielfältigen Stadtbezirken und Nebenmissionen. Gespannt sind wir auch, wie die Ereignisse der Rassenunruhen in den USA der 68er-Jahre thematisiert werden.

