Sportbild des Tages

foto: apa/ap/kim

14.9.2016: Am Anfang war der Football-Profi Colin Kaepernick. Er kniete während der US-Hymne, um seinem Protest gegen Diskriminierung und Ungleichbehandlung Ausdruck zu verleihen. Mittlerweile hat die Aktion um sich gegriffen: bei der Woodrow Wilson High School in Camden, New Jersey gibt die Nummer 1 stehend den Außenseiter.