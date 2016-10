Live in der Redaktion: Gospel Dating Service

Die dreiköpfige Band war mit Soul und Beats zu Gast in der STANDARD-Redaktion

Nach der auswärtigen Live-Session mit Seasick Steve im Supersense haben wir diesmal wieder eine österreichische Band in die Redaktion eingeladen. Gospel Dating Service verzichten auf Gitarren und ihre Songs sind voller Soul und Beats. Am 7. Oktober veröffentlicht das Trio sein Debütalbum "Champange", vor wenigen Tagen erschien das neue Video zum Song "Queen Mary's Cementary". Live kann man sie am 28. Oktober 2016 im Wiener B72 erleben.

Song #1: "Queen Mary's Cementary"

Song #2: "Red"

Song #3: "Sandman's Raindance"

foto: maria von usslar Gospel Dating Service sind (v. l. n. r.): Christoph Ertl, David Ruhmer und David Resch.

(Jasmin Al-Kattib, Gerald Zagler, Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, 4.10.2016)