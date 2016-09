Ihre Erinnerungen: 25 Jahre "Blood Sugar Sex Magik" von den Red Hot Chili Peppers

Das Album, das der kalifornischen Band den internationalen Durchbruch brachte, wurde im September 1991 veröffentlicht. Wie hat Ihnen "Blood Sugar Sex Magik" gefallen, welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Musik?

Ursprünglich war der größte Hit des Albums als Gedicht angelegt. "Under the Bridge", in dem Sänger Anthony Kiedis singend über seine Drogensucht referiert, geriet nicht zuletzt wegen des eindringlichen Videos von Gus van Sant zu einem internationalen Erfolg. So auch das Album, von dem es stammt: Das im September 1991 veröffentlichte fünfte Studioalbum "Blood Sugar Sex Magic" war der endgültige Mainstreamdurchbruch der kalifornischen Band, es gilt bis heute als eines ihrer besten Werke. Der "Rolling Stone" listet es auf Platz 19 der besten Alben der 1990er-Jahre.

red hot chili peppers Gus van Sant, der beim Video zu "Under the Brigde" Regie führte, kannte Bassist Flea von seinem Film "My Own Private Idaho", in dem der Musiker eine Rolle hatte.

Verantwortlich für die Produktion zeichnete Rick Rubin, der über viele Jahre der Hausproduzent der Chili Peppers bleiben sollte. Erst die aktuelle Platte "The Getaway" entstand ohne ihn, was man vielerorts als richtige Entscheidung wertet, wird der Band doch spätestens seit "By the Way" (2002) immer wieder das Verharren im ewig Gleichen unterstellt.

"Die schlechteste Band der Welt"?

Greg Gutfeld, Nachrichtensprecher von Fox News, attestierte der Band zuletzt in einem Rundumschlag, die schlechteste der Welt zu sein, Faith no More in seinem Verständnis übrigens die beste. Ob der für markige Sprüche bekannte Gutfeld mit seiner Meinung über eine Anhängerschaft verfügt, bleibt eher fraglich.

Aber zurück ins Jahr '91, in dem sich der typische Red-Hot-Chili-Peppers-Sound, der sich irgendwo zwischen Funkmusik und Alternativ-Rock ansiedelt, in die großen Radiostationen und Musiksender spielte. Die Band, die zuvor mit Vorliebe nackt auf der Bühne ihre Lieder zum Besten gab, war nun berühmt. Neben "Under the Bridge" war "Give it away" eine der erfolgreichsten Singleauskopplungen, und auch hier war das Video, die Bandmitglieder silber angemalt, stilprägend.

red hot chili peppers Paint it silver.

Wie erinnern Sie sich an "Blood Sugar Sex Magik"?

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums wollen wir mit Ihnen über "Blood Sugar Sex Magik" reden. Haben Sie die Veröffentlichung damals miterlebt und waren Fan? Mit welchen Erinnerungen verbinden Sie die Lieder des Albums? Wie schätzen Sie das Werk auch in Relation zu den übrigen Veröffentlichungen der Red Hot Chili Peppers ein? Oder können Sie mit Greg Gutfelds Angriff am Ende sogar etwas anfangen? (jmy, 20.9.2016)