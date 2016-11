Wie war's auf Kur?

foto: matthias cremer

Johanna Ruzicka: Bad Sauerbrunn, Althofen

Wenn jemand zu mir sagt, er sei auf Kur gewesen und das sei uranstrengend gewesen, kann ich nur müde lächeln. Ich war auf Reha, und zwar gleich zweimal, ziemlich hintereinander. Und Rehabilitationen verhalten sich zur Kur wie das große zum kleinen Glücksspiel. Da geht es darum, aus einer Krankheit wieder aufzustehen wie Phönix aus der Asche, hoffentlich. Bei einer Reha ist nichts weich oder soft.

Nach der gängigen österreichischen Lesart, also so, wie es die zuständigen Pensionsversicherungsanstalten definieren, haben Kuren prophylaktischen Charakter. Rehas jedoch sollen einen rausziehen aus einer Krankheit hin zu einem Zustand, der möglichst dem ähnlich ist, wie er vor der Krankheit bestanden hat. Das zu erreichen kann harte Arbeit sein – besonders für denjenigen, der in den Genuss der Reha kommt.

Zu Begleiterscheinungen, die bei Kuren gerne angeführt werden und vielfach zum positiven Kurverlauf beitragen, kommt es erst gar nicht. Kurschatten? Keine Zeit. Interessante Gespräche? Besser nicht! Viele Gäste kennen kein anderes Gesprächsthema mehr als ihre traurige Krankheitsgeschichte. Denn die Gründe, weshalb man kommt, können sein: Krebs, große orthopädische Operationen, Herzinfarkte.

Kuren sind also was für Weicheier, Rehabs sind nach Schicksalsschlägen. Es ist so, wie es Amy Winehouse singt: "They tried to make me go to rehab. I said no, no, no." Hätte sie es nur gemacht! Sie hätte dann vielleicht Zeit gehabt, uns noch ein paar so schöne Liedzeilen zu bescheren.