Jubel, Gedudel und erlesener Sprudel: Die Nobelpreisträger 2015

foto: apa/epa/cj gunther

Medizin

Die Freude stand dem gebürtigen Iren William C. Campbell ins Gesicht geschrieben. Ob dies nur an der Nachricht, dass sein Name von nun an die Liste der Medizinnobelpreisträger ziert, oder auch am spontanen Dudelsack-Jubelkonzert seines Nachbarn in North Andover, Massachusetts, lag, wissen wir nicht.

Medizinnobelpreis 2015 für neue Therapien gegen Infektionskrankheiten