derStandard.at/Web ist jetzt bei WhatsApp, Telegram, FB Messenger, Insta

News über Web, Games, Innovationen werden direkt aufs Handy geschickt

derStandard.at schickt bereits seit einigen Monaten täglich einen generellen Nachrichtenüberblick über WhatsApp aus. Da dieser Service so gut bei den Usern ankommt, wird nun das Angebot erweitert.

Up to date bleiben

Täglich um die Mittagszeit herum verschickt nun die Redaktion von derStandard.at/Web an alle, die wollen, aktuelle Informationen über Innovationen, Gadgets, Games, Netzpolitik und IT-Business – zusätzlich zum generellen Nachrichtenüberblick und optional zum Angebot von den Kollegen von derStandard.at/Etat. Falls es sehr wichtige Meldungen zwischendurch gibt, werden diese extra ausgeschickt. So können jene, die an Web-News interessiert sind, immer up to date bleiben. Der Service ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden.

Melden Sie sich jetzt an



Abmelden können Sie sich generell mit der Nachricht "Stopp" an unsere Nummer. Zum Verwalten der Kategorien klicken Sie auf den Link, den Sie nach der Anmeldung erhalten haben. (Lisa Stadler, derStandard.at, 27.6.2015)