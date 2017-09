Whatsapp-Service, Telegram, Facebook Messenger und mehr von derStandard.at

Kostenlos Nachrichten per Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram oder Insta direkt aufs Handy bekommen

derStandard.at versendet Eil-Meldungen und täglich gegen 7 Uhr Früh einen Nachrichtenüberblick per Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram oder Insta. Wählen Sie einfach den Dienst, der Ihnen am liebsten ist, und erhalten Sie dort die Nachrichten.

Wie funktioniert's?

1) Wählen Sie im Feld unten den Dienst, der für Sie am bequemsten ist. Über alle Kanäle werden dieselben News verschickt.

2) Folgen Sie der Anleitung.



3) Es kann ein paar Minuten dauern, bis Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten.

4) Kategorien für Whatsapp und Facebook können Sie selbst verwalten. Es werden optional zusätzlich zum generellen Nachrichtenüberblick in der Früh Web & Games sowie TV & Medien und Politik angeboten.

Bot: Gewünschte Artikel erhalten

Sie sind an einem bestimmten Thema interessiert, das zum Beispiel im Nachrichtenüberblick nicht vorgekommen ist? Schicken Sie einfach das Stichwort mit Hashtag (#) davor per Whatsapp, Insta oder Facebook Messenger an derStandard.at – und Sie bekommen automatisch einen Artikel beziehungsweise eine Auswahl zugeschickt.

stadlerl So funktioniert der Bot.

Stornieren

Für generelles Storno schicken Sie einfach "Stopp".

Stornieren/Editieren der Kategorien

Falls Sie sich nur die Kategorien Web & Games, TV/Medien oder Politik (und nicht den generellen Nachrichtenüberblick in der Früh) an- oder abmelden möchten, klicken Sie auf den Link, den Sie in der Anmeldebestätigung bekommen haben, und editieren Sie je nach Wunsch Ihre Kategorien. Bei Whatsapp haben Sie die folgende zusätzliche Möglichkeit, Ihre Kategorien zu ändern: Schicken Sie "Kategorie" an uns per Whatsapp, Sie erhalten dann nochmal den Link zum Verwalten der Kategorien.

Push-Nachrichten über die App oder im Browser

Sie wollen Eilt-Meldungen in der App oder im Browser erhalten? Dann finden Sie hier die Anleitung zum Einstellen.

Daten

Selbstverständlich werden die Daten nur für das Versenden der Nachrichten verwendet und zu keinem Zeitpunkt für Werbung an Dritte weitergegeben.

Fragen

Falls es noch Fragen gibt, können Sie gerne an social.media@derStandard.at schreiben. (Lisa Stadler, 26.9.2017)