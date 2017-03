DER STANDARD E-Paper

Finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung der unterschiedlichen Möglichkeiten, die Ihnen das Lesen so angenehm als möglich machen sollen.

Wenn Sie das E-Paper öffnen, gelangen Sie zunächst in die Ausgabenübersicht. Von dort aus können Sie die einzelnen Ausgaben öffnen und durchblättern – einzelne Seiten aufrufen oder im Volltextmodus (Artikeldetailansicht) durch die Artikel navigieren. So gelangen Sie zu diesen Funktionen:



Ausgabenübersicht – zeigt alle Ausgaben

– zeigt alle Ausgaben Ansicht der gewählten Ausgabe – dient zum Navigieren und zeigt Seiten einer Ausgabe an

– dient zum Navigieren und zeigt Seiten einer Ausgabe an Seitenansicht – eine ausgewählte Seite mit Zoomen und Wischen lesen

– eine ausgewählte Seite mit Zoomen und Wischen lesen PDF-Ansicht – zum Lesen, Speichern und Drucken der ganzen Seite in hoher Qualität

– zum Lesen, Speichern und Drucken der ganzen Seite in hoher Qualität Artikeldetailansicht – zum Lesen eines Artikels und komfortablen Anpassen der Schriftgröße bzw. Betrachten der Bilder in der Bildergalerie



Ausgabenübersicht

Die erste Ansicht, die sich öffnet, ist die Übersicht aller verfügbaren Ausgaben.

Mit dem runden Doppelpfeil-Symbol ganz rechts oben lässt sich die Ausgabenübersicht aktualisieren. Morgen- und Abendausgabe sind jeweils mit Sonne oder Mond gekennzeichnet. Am unteren Ende der Ausgabenübersicht finden Sie Impressum und AGB. Durch Klicken auf eine Ausgabe wird diese geladen, und man gelangt automatisch in die Ansicht der gewählten Ausgabe.

Ausgabenübersicht

Ansicht der gewählten Ausgabe

Nach Laden einer Ausgabe gelangen sie automatisch in die Ansicht der gewählten Ausgabe. Hier kann man per Wischen (Tablet, Smartphones) oder Klicken der Buttons (Pfeil nach rechts bzw. links) durch die Seiten blättern oder über das Auswahl-Menü ganz oben direkt zu einem Ressort wechseln. Bei ausreichender Bildschirmgröße werden Doppelseiten im Querformat und Einzelseiten im Hochformat angezeigt. Klickt oder tippt man auf einen Text, öffnet sich die Artikeldetailansicht als Textansicht.

Ansicht der gewählten Ausgabe

Ganz unten befindet sich der Inhalts-Reiter. Hier finden sich Vorschaubilder der kompletten Ausgabe. Klickt man auf ein Vorschaubild, dann wird die entsprechende Seite geöffnet und der Inhaltsreiter geschlossen.



Inhalts-Reiter geöffnet

Durch Klick auf das PDF-Icon in der oberen Menü-Leiste hat man die Möglichkeit die angezeigte rechte oder linke Seite in einem eigenen Fenster als PDF zu öffnen. Dieses PDF ist in hoher Auflösung und kann ausgedruckt und gespeichert werden.



Artikeldetailansicht

Durch Klicken auf einen Artikeltext öffnet sich die Artikeldetailansicht. In dieser Ansicht lassen sich einzelne Artikel bequem als Text lesen. Die Schriftgröße kann angepasst werden. Artikel können

gedruckt

geteilt (facebook, twitter, google+)

per Email versendet werden

Ebenso kann der ausgewählte Artikel als Bookmark gesetzt werden. Dieser kann jederzeit in der Merkliste (rechts oben in der Ausgabenübersicht) aufgerufen werden.

Suche

Im Suchfeld in der Ausgabenübersicht kann nach einem Begriff über alle archivierten Ausgaben gesucht werden (Archiv bis Mai 2016 zurückreichend)

Im Suchfeld der Seiten- oder der Artikelansicht kann nach einem Begriff über die gerade geöffnete Ausgabe gesucht werden.