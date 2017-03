Datenschutz STANDARD E-Paper-Abonnement Plus (+)

Im folgenden Artikel sind die Datenschutzbestimmungen von DER STANDARD Verlagsges.m.b.H. aufgelistet.

Datenschutzbestimmungen

von DER STANDARD Verlagsges.m.b.H.

Stand: November 2013 (Webshop)



Präambel

Der Schutz von personenbezogenen Daten und somit der Privatsphäre unserer Nutzer wird von uns sehr ernst genommen. Wir möchten an dieser Stelle darstellen, wie wir die Daten unserer Nutzer schützen und was es bedeutet, wenn unsere Nutzer die personalisierbaren Dienste nutzen.

Um einen größtmöglichen Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, ist es für uns selbstverständlich, dass wir alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere jene des Datenschutzgesetzes, einhalten.



1. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle und Diensteanbieter ist die DER STANDARD Verlagsges.m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien (nachfolgend DER STANDARD genannt).



2. Datenerhebung

Der Nutzer kann die Webseiten von DER STANDARD grundsätzlich besuchen, ohne mitzuteilen, wer er ist. Unser Provider (Madsack Online GmbH & Co. KG, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover) erhebt standardmäßig Ihre IP-Adresse, die Website, von der aus Sie uns besuchen, Datum und Uhrzeit sowie die von Ihnen aufgesuchten Webseiten innerhalb unseres Portals. Diese Daten werden von unserem Provider anonymisiert ausgewertet. Als einzelner Nutzer bleiben Sie selbstverständlich jederzeit anonym. DER STANDARD selbst hat keine Möglichkeit diese Informationen einzusehen oder auszuwerten.

Personenbezogene Daten werden auf unseren Internetseiten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen. Bitte beachten Sie, dass diese Daten in unverschlüsselter Form übertragen werden.





3. Anmelde- und Kontaktformulare

An verschiedenen Stellen besteht die Möglichkeit, sich zu von DER STANDARD veranstalteten Ereignissen anzumelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die angegebene Adresse. Nach erfolgter Anmeldung ist DER STANDARD die E-Mail-Adresse der Nutzer bekannt. Zudem wird regelmäßig um die Angabe des Namens und der Telefonnummer gebeten. Die von Ihnen übersandten Daten werden ausschließlich dazu verwendet, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung zu gewährleisten und Sie bei Terminänderungen oder dem Ausfall der Veranstaltung benachrichtigen zu können. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist.

Außerdem bieten wir Ihnen an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, durch Ausfüllen eines Kontaktformulars mit uns in Verbindung zu treten. Hierbei müssen nur die besonders gekennzeichneten Felder zwingend ausgefüllt werden. Wir benötigen zur Bearbeitung Ihrer Anfrage Ihren Namen samt Anrede, eine gültige E-Mail-Adresse und die Angabe, weswegen Sie uns kontaktieren. Die Übertragung der durch Sie eingegebenen Daten erfolgt unverschlüsselt. Die uns übermittelten Daten werden an die für Ihr Anliegen zuständige Stelle weitergeleitet und ausschließlich dazu verwendet, Ihre Anfrage zu bearbeiten. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist.



4. Bestellungen

Sofern Sie ein Produkt bei uns bestellen, sind persönliche Angaben notwendig, um den Verkaufsprozess abwickeln zu können. Bei der Vertragsabwicklung werden persönliche Daten wie beispielsweise Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse sowie die Bankverbindung oder Kreditkartennummer des Kunden aufgenommen. Das Geburtsdatum wird zur Alterskontrolle sowie zur sicheren Unterscheidung namensgleicher Kunden benötigt.

Sämtliche Informationen werden auf unseren Internet-Seiten im Rahmen des Bestellprozesses erhoben und lediglich zur Abwicklung des Bestellprozesses verwendet.



5. Zahlungsverfahren:

Wir bieten Ihnen verschiedene Zahlungsverfahren an:

• SEPA-Lastschriftverfahren

Bei Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren benötigen wir den Namen des Kontoinhabers, den Namen der Bank sowie IBAN und BIC.

• Kreditkarte:

Bei Zahlung mit Kreditkarte teilen Sie uns bei der Bestellung den Kreditkartentyp mit und geben die Kreditkartendaten an. Nach Überprüfung Ihrer Karte buchen wir das vor dem Versand der Ware von Ihrem Kreditkartenkonto ab.



6. Werbung und Markt-/ Meinungsforschung

Der Anbieter verarbeitet die personenbezogenen Daten auch, um dem Kunden aktuelle Informationen über die Verlagsprodukte des Anbieters zukommen zu lassen. Der Verarbeitung und Nutzung der Daten des Kunden kann der Kunde jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: DER STANDARD Aboservice, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien.



7. Weitergabe an Dritte

Der Anbieter gibt die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner des Anbieters, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Vertragsdaten benötigen (z.B. das mit der Datenabwicklung beauftragte Dienstleistungsunternehmen, das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Dienstleistungsunternehmen). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum zur Abwicklung des Vertrages.





8. Kreditauskunfteien

Bei Abschluss eines Vertrages mit dem Anbieter ist die Einwilligung des Kunden zur Einholung einer Auskunft bei einem für den Wohnsitz des Kunden zuständigen Gläubigerschutzverband notwendig. Die Einholung dieser Auskunft erfolgt durch den Anbieter oder einen beauftragten Dienstleister.

Der Kunde schließt mit dem Anbieter einen Ratenzahlungsvertrag über ein hochwertiges elektronisches Endgerät. Es handelt sich um eine Gerätefinanzierung durch den Anbieter. Um das Ausfallrisiko des Anbieters möglichst gering zu halten, kann der Anbieter daher nur mit Kunden ein Vertragsverhältnis eingehen, die eine positive Bonität aufweisen.

Der Anbieter holt bei der Kreditauskunftei Auskünfte über den Kunden ein und übermittelt Daten über die Bestellung, Vertragsschluss und Beendigung von Verträgen. Der Anbieter übermittelt der Kreditauskunftei ferner Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Zahlungsverzug).

Die Kreditauskunftei speichert und übermittelt die Daten an Ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diese Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Bei der Erteilung von Auskünften teilt die Kreditauskunftei Ihrem Vertragspartner ergänzend einen aus Ihrem Datenbestand berechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mit (Score-Verfahren). Der Kunde kann bei der jeweiligen Auskunftei Informationen über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten.



9. eRASMO

Der Anbieter setzt die Software eRASMO ein. eRASMo steht für "eReader Access and Sales Module" und ist ein Modul für den Vertrieb von digitalen Inhalten auf mobilen Endgeräten und in Portalen. Mit Hilfe der Software eRASMO wird die Funktionalität der Apps gewährleistet. Sie identifiziert und verwaltet die Nutzer sowie deren Berechtigungen. Neben der Zugriffsteuerung durch eine spezielle Endgerätekennung kümmert sich eRASMo vor allem um die Abwicklung und Verwaltung von Käufen.





10. Social Plug-Ins

DER STANDARD verwendet Social Plug-Ins von Facebook, Google+ und Twitter. Standardmäßig bettet DER STANDARD deaktivierte Buttons ein, die keinen Kontakt mit den Servern von Facebook, Google und Twitter herstellen. Erst wenn der Nutzer diese aktiviert und damit seine Zustimmung zur Kommunikation mit Facebook, Google oder Twitter erklärt, werden die Buttons aktiv und stellen die Verbindung her. Dann kann der Nutzer mit einem zweiten Klick seine Empfehlung übermitteln. Ist er beim sozialen Netz seiner Wahl bereits angemeldet, erfolgt das bei Facebook und Google+ ohne ein weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in dem man den Text des Tweets noch bearbeiten kann.

Ein Klick auf einen dieser Buttons bedeutet somit, dass der Nutzer seine Zustimmung erteilt, Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzes zu übermitteln. Aber nur für diese eine Seite und für den angewählten Dienst. Beim Aufruf weiterer Seiten erscheint wieder der deaktivierte Button. So kann man die Website nutzen, ohne dass diese Surf-Profile erstellt werden.

Ausführliche Informationen hierzu unter:

http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html



11. Google Analytics

Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wir haben die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert. Ihre IP-Adresse wird von Google dabei innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Mit dem sogenannten "Deaktivierungs-Add-on" können Sie die Speicherung der Cookies verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nähere Informationen zu Google Analytics finden Sie unter: www.datenschutzbeauftragter-info.de bzw. unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de



12. Externe Links

Zur optimalen Information finden sich auf unseren Webseiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt sowie die Gestaltung dieser Seiten.

DER STANDARD erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat DER STANDARD keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Link-Verzeichnissen, Mailing- Listen und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Betreiber der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Es ist ausdrücklich untersagt, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in einem Teilfenster anderer Online-Angebote einzubinden oder darzustellen.



13. Auskünfte

Bei allen Fragen, die den Datenschutz betreffen, können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden. Am besten per E-Mail an datenschutz@madsack.de.