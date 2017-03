Anbei finden Sie eine Auswahl häufiger Fragen. Für darüber hinausgehende Antworten kontaktieren Sie bitte direkt das Aboservice.

Gehe ich bei „3 Wochen gratis lesen“ eine Verpflichtung ein oder kann ich den STANDARD damit ganz unverbindlich testen?

„3 Wochen gratis lesen“ ist ein kostenloses Service für interessierte Leserinnen und Leser. Wir liefern Ihnen den STANDARD 3 Wochen auf unsere Kosten, und Sie bilden sich in aller Ruhe Ihre Meinung über den STANDARD. Die Zustellung erfolgt frei Haus und endet nach Ablauf der 3 Wochen automatisch. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein, eine Kündigung ist nicht notwendig.



Welche Aboangebote des STANDARD gibt es?

Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie online unter Aboangebote. Unser Aboservice berät Sie gerne auch persönlich.



Kann ich den STANDARD zum ermäßigten Abopreis lesen?

Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Wehr- und Zivildienstleistende können den STANDARD zum vergünstigten Preis abonnieren. Hierfür ist die Vorlage einer gültigen Studienbestätigung oder Dienstzeitbescheinigung (Original oder Kopie) notwendig.

Schulbesuchsbestätigungen erhalten Sie im Sekretariat Ihrer Schule. Außerdem erhalten Journalistinnen und Journalisten (nach Vorlage einer Kopie des gültigen Presseausweises), Verlage und Werbeagenturen einen 10%-Kollegenrabatt auf den jeweiligen Normalpreis.



Wie wird der STANDARD zugestellt?

Als überregionale Tageszeitung stellen wir den STANDARD in Kooperation mit Partnerverlagen sowie der Post zu. In überwiegenden Teilen Österreichs erfolgt die Lieferung per Frühzustellung bis 6 Uhr, in entlegenen Gebieten oder bei unzugänglichen Haustoren wird die Zeitung mit der Post geliefert. Falls Sie Ihren STANDARD noch nicht per Morgenboten bekommen und sich aber eine frühere Zustellung wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Aboservice.

Für Fragen oder Reklamationen nutzen Sie unser Online-Formular oder kontaktieren Sie das Aboservice.

An wen wende ich mich, wenn ich den STANDARD einmal nicht bekomme?

Bitte wenden Sie sich sofort an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Aboservice.



Ich schätze den Bankeinzug als bequeme Zahlungsweise. Wie veranlasse ich diesen?

Ganz einfach auch hier: Sie wenden sich an das STANDARD-Aboservice und teilen uns Ihre Bankverbindung mit. Ihre Ermächtigung können Sie jederzeit widerrufen oder schon abgebuchte Beträge ohne Angabe von Gründen innerhalb von 56 Tagen rückbuchen lassen. Auf Wunsch senden wir Ihnen sehr gerne eine Rechnung zu.

Fragen zu Ihrer Abbuchung oder zu Ihrer Rechnung beantworten wir Ihnen gerne auch per E-Mail oder Fax. Wenn Sie abends in Ruhe Ihre Bankgeschäfte erledigen und bis 17.30 Uhr noch keine Zeit für einen Anruf bei uns gefunden haben, können Sie Ihre Fragen und Wünsche zur Rechnungslegung auch gerne per E-Mail oder per Fax unter +43 1 53170-330 an uns senden.

Was tue ich, wenn ich verreise und mein Abonnement unterbrechen will?

Sie können Ihr Abonnement über den von Ihnen gewünschten Zeitraum entweder unterbrechen lassen, oder Sie spenden Ihren STANDARD während Ihrer Abwesenheit einer sozialen Institution. Bitte kontaktieren Sie uns mindestens 5 Werktage vor Ihrer Abreise telefonisch unter 0800 501 508 oder nutzen Sie die Formulare unter derStandard.at/MeinAbo



Was, wenn ich den STANDARD auch in meinem Urlaub nicht missen möchte?

Wir senden Ihnen Ihren STANDARD einfach nach. Innerhalb Österreichs ohne zusätzliche Portokosten, im Ausland mit Portozuschlag. Bitte kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne über die aktuellen Tarife. Bitte beachten Sie, dass im Ausland keine tagesaktuelle Zustellung gewährleistet werden kann. Bei der Bekanntgabe Ihrer Nachsendeadresse geben Sie uns bitte alle nötigen Informationen für eine erfolgreiche Zustellung: Name des Hotels, der Pension, des Gastgebers (c/o-), ev. Zimmernummer oder Ähnliches.

E-PAPER

Wo kann ich mich für ein E-Paper-Test-Abo anmelden?

Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie online unter Aboangebote. Unser Aboservice berät Sie gerne auch persönlich.

Wozu benötige ich einen derStandard.at Login?

Um unser E-Paper nützen und bestellen zu können, benötigen Sie einen derStandard.at-Login. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen wenden Sie sich bitte einfach an unser Aboservice.

Ist das kostenlose E-Paper-Test-Abo unverbindlich?

Das Test-Abo endet selbstverständlich automatisch.